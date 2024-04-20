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г. Рязань
ул. Дзержинского 3
Стань барбером с нуля до PRO с гарантированным трудоустройством
Профессиональное обучение
с дипломом и трудоустройством
8(926)-575-56-67
Перезвоните мне
г. Рязань
ул. Дзержинского 3
*эксклюзивная методика
Начните новую главу своей жизни и сделайте карьеру в динамично развивающейся индустрии мужской красоты.
Ваш путь к успешному будущему начинается здесь и сейчас!
Программа
Зачем становиться барбером?!
На площадке по поиску работ
5545 вакансий
Диапазон зарплат
50-100.000Р
Востребованная профессия
Топ 3
Вы сможете сделать
Стрижка
Правильная презентация работ
Уход за кожей лица и волос
Бритье
Различные дополнительные опции
После курса вы сможете работать в разных сферах и выбрать ту, которая нравится больше всего. У вас будет достаточно навыков для нескольких профессий.
Кем работают выпускники академии
Результат: 50.000 руб./мес.
Матвей
“ После учебы не хотел работать по специальности, искал себя и решил попробовать стать барбером, прошел курс с 0 до Pro, после обучения получил диплом и меня трудоустроили. Спустя месяц вышел на стабильные 50.000 руб./мес. “
Результат: 60.000 руб./мес.
Даша
Работала в барбершопе консультантом, после месяца работы вдохновилась мастерами
в барбершопе и решила записаться на курс, за 21 день овладела навыками, после курса вышла на стабильные 60.000 руб./мес.
Результат: 140.000 руб./мес.
Надя
Работа в барбершопе, хотела улучшить свои навыки, чтобы закрывать клиентов на более высокие чеки, до курса зарабатывала 50.000 руб./мес., после курса вышла на средний доход в 75.000 руб./мес.
Кому подойдет курс
Начинающим барберам
С опытом
Продвинутым
Какие навыки вы освоите на курсе
Это необходимая база, которая поможет систематизировать свою работу, качественно выполнять заказы и находить новых клиентов
Классические мужские стрижки
Базовые стрижки
Модные
мужские стрижки
Техника,
филировки, градуировки
Способы мытья, сушки и укладки волос
Бритье опасной (straight) бритвой
Правила и техника безопасного бритья
Движения при бритье по и против роста волос
Обработка кожи до и после бритья
Использование масел, шейвер-крема, бальзамов
Оформление и стайлинг бороды
Оформление и окантовка бороды
Придание нужной формы усам и бакенбардам
Использование ножниц, триммера, воска
Теоретические знания
Основы трихологии
Правила санитарии и гигиены в барбершопе
Консультирование и работа с клиентами
Оформление рабочего места и интерьера
После прохождения курса Вы станете востребованным специалистом, освоите много навыков, даже сможете открыть собственный барбершоп
Работы студентов
Определение форм головы и подбор стрижек
Гигиена и безопасность
Изучаем костную структуру головы
Программа курса
21 день
2 дня
Теоретический курс по анатомии
Результат
Вы освоите теоретические знания и отработаете навыки на “балванках”
Правильное расположение перед клиентом
Подъем локтей
1 день
Правильная постановка рук и тела
Положения ножниц в руке
Результат
Практические занятия с опытными преподавателями, которые подготовят Вас к клиенту
Безопасное использование ножниц
Концентрация на движениях
Исключение лишних движений
Базовое разделение
Сделаем первый срез
1 день
Фундаментальные техники и проборы
Изучение базовых форм и их применение
Результат
Финальное подготовка к реальным клиентам
Техника "слои"
Техника "градуировка"
Техника "ровной линии"
Классический Fade
Универсальные схемы стрижек
2 дня
Построение стрижек и техника Fade
Визуализация стрижек во всех плоскостях
Результат
Зарисовка схем стрижек, также подробный алгоритм перехода
на височные и затылочную зоны
Burst Fade
Taper Fade
Много практики
Мастер-классы
Сдача экзамена
15 дней
Практика
Результат
Доходим с нуля
до востребованного барбера
и получение диплома
Помощь в трудоустройстве
Кирилл Шестаков
*эксклюзивная методика
Всем привет! Я, Кирилл, автор курса «БАРБЕР С 0» и основатель SHESTAKOVACADEMY! Моя супер сила- это анализ и оптимизация процессов, поэтому тут собрана вся подробная информация и упрощена для начинающих. Тем самым, у моих учеников нет путаницы и вся информация усваивается. Что самое важное, остается в голове и после обучения, позволяя применять все техники уже сразу на клиентах!
Создатель курса
После прохождения курса Вы станете востребованным специалистом, освоите много навыков, даже сможете открыть собственный барбершоп
Сравнение тарифов
С преподавателем академии
Обучение 21 день с преподавателем академии, который подготовит Вас
к успешной сдачи экзамена
с гарантированным трудоустройством
Цена: 60.000 руб.
С автором курса
Обучение 21 день с создателем курса - Кириллом Шестаковым
После прохождения курса вы гарантированно трудоустроитесь, получите колоссальный опыт и поддержку нашего Top-барбера
Цена: 90.000 руб.
Вечернее обучение
Обучение 30 дней
с преподавателем академии, которое проходит в уютной атмосфере
в удобное для Вас время
с гарантированным трудоустройством
Цена: 90.000 руб.
Данная скидка действует только сегодня. Оставьте заявку на курс, чтобы сохранить ее за собой и активировать в любое время
Получите бесплатный урок
С 9:00-21:00
Режим работы
Мы находимся
г. Рязань
ул. Дзержинского 3
Адрес
8(926)-575-56-67
Контакты
Разделы
Стать моделью
Профессиональное обучение
с дипломом и трудоустройством
8(926)-575-56-67
Перезвоните мне
г. Рязань
ул. Дзержинского 3
Контакты
Соц. сети
Кем работают выпускники академии
Работы студентов
Программа курса
Как мы обучаем с middle до PRO
Сравнение тарифов
Бесплатный урок
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