Всем привет! Я, Кирилл, автор курса «БАРБЕР С 0» и основатель SHESTAKOVACADEMY! Моя супер сила- это анализ и оптимизация процессов, поэтому тут собрана вся подробная информация и упрощена для начинающих. Тем самым, у моих учеников нет путаницы и вся информация усваивается. Что самое важное, остается в голове и после обучения, позволяя применять все техники уже сразу на клиентах!